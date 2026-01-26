ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರ, ಸೂಪರ್ ಫುಡ್
Female intimacy hormone ಸ್ತ್ರೀ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಗಸೆ ಬೀಜ
ಅಗಸೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅಗಸೆಬೀಜವು ಲಿಗ್ನಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಫೈಟೊಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಬ್ರೆಡ್, ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗಸೆಬೀಜವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಸೋಯಾ
ಸೋಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಫೈಟೊಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಮೊಸರಿನಂತಹ ಸೋಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಳ್ಳು
ಎಳ್ಳು ಫೈಟೊಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಿಗ್ನಾನ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಎಳ್ಳು ನಾರಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಎಳ್ಳು ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಡಲೆ
ಕಡಲೆಗಳು ಫೈಟೊಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಲೆಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಗಳು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಬಟಾಣಿ
ಬಟಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಟೊಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಟಾಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಫೈಟೊಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರಗಳಂತೆ ಅವು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಖನಿಜಗಳು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.