ಈ 5 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬಿಳುತ್ತದೆ, ಭಯಾನಕ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟದ ಸುರಿ ಮಳೆ
Five zodiac signs are most affected by the evil eye ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದಯೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬೆರೆಯುವವರು ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯವರು, ಆದರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅವರನ್ನು ಅಸೂಯೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ,
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಪ್ನಶೀಲ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸೂಯೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನುಸುಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಹಸಮಯರು ಮತ್ತು ಜೀವನಪ್ರಿಯರು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಇತರರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಒಲವು ಅವರನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಸೂಯೆಪಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
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