ಹೆಂಡ್ತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಈ 5 ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Marriage Secrets: ಹೆಂಡ್ತಿ ಗಂಡನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?
ಆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಗಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಮೋಸ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಂದ ಮರೆಮಾಡುವ ಐದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲ್ಲ
ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ, ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗಾತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯ.
ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತನ್ನ ಲುಕ್, ದೇಹ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದರೆ ಸಂಗಾತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ರಹಸ್ಯ ಆಸೆಗಳು
ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. "ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನಾನು ಕೇಳದೆಯೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು" ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯವು ಅವರನ್ನು ಮೌನವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ – ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಳಿತಾಯ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ “ಈ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
