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- 'ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪೊಲೀಸ್ರು ಬಂದ್ರು..' ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಗಿಳಿಯೇ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್; ಖದೀಮರ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಅರೆಸ್ಟ್
'ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪೊಲೀಸ್ರು ಬಂದ್ರು..' ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಗಿಳಿಯೇ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್; ಖದೀಮರ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಅರೆಸ್ಟ್
Drug Dealers Parrot Arrested for Acting as Lookout in Brazil Raid ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಗಿಳಿ, ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಇದು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಪಿಯೌಯಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಕಿತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ತೆರಳಿದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಳಿಯೊಂದು ಪೊಲೀಸರ ಆಗಮನವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು.
ಅಮ್ಮಾ, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು
ಪೊಲೀಸರು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗಿಳಿ ಜೋರಾಗಿ "ಅಮ್ಮಾ, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು!" ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಗಿಳಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ
ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಗಿಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಗಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಪರಿಚಿತರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಳಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಣಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ
ನಂತರ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಶುವೈದ್ಯರು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಿಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಿತ್ರ ಅಪರಾಧ ಘಟನೆ
ಒಮ್ಮೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆಯ "ಕಾವಲುಗಾರ"ನಾಗಿದ್ದ ಈ ಗಿಳಿಯ ಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಅಪರಾಧ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ.
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