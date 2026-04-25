ಈ 5 ರಾಶಿಗಳು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಬಡತನ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಲ್ಲ
ವಜ್ರವು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರತ್ನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ನೋಡಿ
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುವವನು ಮಂಗಳ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಶತ್ರುಗಳು. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ವಜ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ವಜ್ರಗಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಶತ್ರು. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹಣವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈಫಲ್ಯವಿದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ವಜ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹವೂ ಮಂಗಳ. ಇಲ್ಲಿ, ವಜ್ರವು ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಚಿಸದೆ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆದರೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಶುಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಜ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶುಕ್ರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ವಜ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಏಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
