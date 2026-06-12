ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳಾ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆ
Chikkamagaluru Shocking News ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸಕ್ಕರೆಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಎರಡು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಲವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ (ಪಮ್ಮಿ) ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಬಂದಳಾ?
ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು. ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಾದ ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು ಯಾರೋ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತೇ ಇದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಬಂದವರು ಅವರ ಮೃತ ಅಜ್ಜಿ!
"ಏನ್ರೋ, ಇನ್ನೂ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೀಲ್ವಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಅಜ್ಜಿ, "ಇನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ?" ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು. ಅಜ್ಜಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಓಡಿಹೋದರೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?
ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜ್ಯೋತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋದರೂ ಆತ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ನಿವಾಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಮನೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಮಶಾನದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್?
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು. ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಪುರುಷರು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರೇ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಜಾಗ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ಸ್ಥಳೀಯರ ನಡುವೆ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿತ್ತು.
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