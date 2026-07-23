ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ (ಜು.23): ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ (HD Revanna) ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚನ್ನಮ್ಮ (Chennamma) ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು 'ಆ ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿರ್ತಿದ್ರೇನೋ..'ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ರೇವಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಕಾಡಲಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕೊರಗು!
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೇವಣ್ಣ, 'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ (God's Prasada) ಮತ್ತು ಹೂವು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ನನ್ನ ಬಳಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ (Dharmasthala) ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ (Kukke Subramanya) ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತು. ಅಂದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ (Bengaluru) ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಯ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೋ? ಆ ಕೊರಗು (Regret) ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಗದ್ಗದಿತರಾದರು.
ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ:
ತಾಯಿಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ತಂದೆ (HD Devegowda) ಅವರು ತಾಯಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು, ಹೂವು ಮುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರು. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೂ ರೇವಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ (Thanks) ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ:
'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (D.K. Shivakumar) ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ (K.J. George), ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ (V. Somanna) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು, ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ (Food distribution/Anna Santarpane) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ರೇವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.