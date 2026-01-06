Chanakya Niti: ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಬರೋಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ!
Chanakya Niti on marriage: ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಬರಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹೇಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ಬರಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಅಸಹನೆ, ಅನಗತ್ಯ ವಾದ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಸಹನೆ, ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು, ಸಾಲಗಳು, ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರ ಬೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದು, ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವುದು, ಇತರರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸದಿರುವುದು, ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಕೂಡ ಮದುವೆಯ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಮವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಮಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ನೆರಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
