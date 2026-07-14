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- ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದು ಏನು? ಬೆಳ್ಳಿ-ಚಿನ್ನ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ
ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದು ಏನು? ಬೆಳ್ಳಿ-ಚಿನ್ನ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವು ಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ
ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದೆ? ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದರ ಹಗುರವಾದ, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಸುಲಭ. ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಪ್ಪು ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧರಿಸಬಹುದಾಗ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ。ಬೆಳ್ಳಿಯು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಮಹತ್ವ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ಚಿನ್ನವು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶುಭ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವು ಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ
ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತು ಅದರ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಜೀವಮಾನದ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
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