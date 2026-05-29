- Home
- Life
- Relationship
- 6 ರಾಶಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ್ಯ, ಇಂದು ಸರಸ್ವತಿ ರಾಜ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ, ಒಂದು ವಾರ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ
6 ರಾಶಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ್ಯ, ಇಂದು ಸರಸ್ವತಿ ರಾಜ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ, ಒಂದು ವಾರ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಮೇ 29, 2026 ರಂದು ಸರಸ್ವತಿ ರಾಜಯೋಗ ಬರಲಿದೆ. ಇದು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು, ಮೇ 29, ಸರಸ್ವತಿ ರಾಜ ಯೋಗ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವುದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು, ಮೇ 29, ಸರಸ್ವತಿ ರಾಜ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತರ್ಕವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು, ಮೇ 29, ಸರಸ್ವತಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಘನವಾದ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು, ಮೇ 29, ಸರಸ್ವತಿ ರಾಜ ಯೋಗ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು, ಮೇ 29 ರಂದು, ಸರಸ್ವತಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸುಗಳು ಈಗ ನನಸಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು, ಮೇ 29, ಸರಸ್ವತಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.