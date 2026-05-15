ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ಉತ್ತಮ ಗಂಡನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಂತೆ, ಇವರ ಜೊತೆಗಿನ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ
Worst Husband ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಉತ್ತಮ ಗಂಡಂದಿರಾಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
15
Image Credit : Gemini AI
Worst Husband Zodiac Signs
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪತಿಯಾಗಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಪತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Add Asianetnews Kannada as a Preferred Source
25
Image Credit : Asianet News
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಾವೇ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
35
Image Credit : Getty
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಇವರು, ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಮರುನಿಮಿಷವೇ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
45
Image Credit : Getty
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಯಾರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವು ಇವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದರಿಂದ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಇವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸ್ವಭಾವವು ಇವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
55
Image Credit : Getty
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆದರೆ ಇವರ ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿಟ್ಟು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos