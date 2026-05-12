ಇಂದು ಕೃತಿಕಾ ಜೊತೆ ಅರುಣನ ಮಿಲನ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಯುರೇನಸ್ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಗೋಚರದಿಂದ ಹಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇಂದು ಮೇ 12, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:23 ಕ್ಕೆ, ಯುರೇನಸ್ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 12, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:47 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯುರೇನಸ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಯುರೇನಸ್ನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದಿನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲುಗಳ ಬಿಗಿತದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಚಿಂತನಶೀಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
