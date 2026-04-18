ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:51 ರಿಂದ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:51 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕಲಾತ್ಮಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ, ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಪ್ರಗತಿ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.