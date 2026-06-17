ಮಾಜಿ-ಹಾಲಿ ನಡುವೆ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್- ಇನ್ನೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಪತ್ನಿಯರಾದ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿರುವ ಆಮೀರ್, ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾನ್ ನಟರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪತ್ನಿಯರು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖಾನ್ ನಟರ ಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಇದಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡ್ತಿಯರಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ರೀನಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್. ಸದ್ಯ ಗೌರಿ ಎನ್ನುವವರ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರ ಮದುವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮದುವೆ
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ, ಮೂವರೂ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹಿಂದೂವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್
ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಿರಣ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಮಗ ಆಜಾದ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ! ನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ, ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ವಧು-ವರ ಗೌರಿ ಶನಿವಾರ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಲಗಾನ್ನ 25 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಯಾರು?
ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಲೂನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೀಟಾ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ.ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌರಿ ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 2004 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ FDA ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ & ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ BBlunt ಸಲೂನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವಿವಾಹಗಳು
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ 1986 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರಿಯತಮೆ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಮಗ ಜುನೈದ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇರಾ ಅವರ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುನೈದ್ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇರಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳು 2002 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ಎರಡನೆಯ ಮದುವೆ
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 2001 ರ ಲಗಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಮಗ ಆಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ-ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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