ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಳಮಳ, ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 200 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಎಐ ಬಳಕೆ ಹಲವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ.
ಉದ್ಯೋದ ಕಡಿತ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ 200 ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಬರ್ಲಿಂಗ್ಗೇಮ್ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇ 22 ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಸನ್ನಿವೇಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇ 29 ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಒರಾಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ 12 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮೆಟಾ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋದ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೇ 29ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಎರಡು ಕಚೇರಿಗಳಾದ ಬರ್ಲಿನ್ಗೇಮ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿವೇಲ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 200 ಮಂದಿಯ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮೆಟಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೇ.29ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೃತ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ.
ಯಾವ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಉದ್ಯೋದ ಕಡಿತ
ಮೇಟಾ ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್, ರಿಲಾಯಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೀಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲುವು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೆಟಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟಾ ಈಗಾಲೇ ಎಐ ಬಳಕೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಐ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ಯೋದ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 700 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮೆಟಾ 700 ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋದ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. 2022, 2023ರಲ್ಲೂ ಮೆಟಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಟಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಎಐ ಆತಂಕ
ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒರಾಕಲ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಗಲೂ ಉದ್ಯೋದ ಕಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.