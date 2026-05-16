ಅಮೆರಿಕದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ!ಭಾರತ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೆಲಸದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಹಿಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ, ತಡರಾತ್ರಿ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಹಿಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅನುಭವ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಂಡ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಚೇರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ ಅನುಭವ
ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಕ್ರಮ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. “ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದೆ. ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮಹಡಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಸಹ ಹೊರಬಂದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಾದ ಕ್ಷಣ
ಅವರು ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಅನುಭವವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಕೆಲಸದ ದಿನಚರಿ: ದೀರ್ಘ ಅವಧಿ, ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಚೇರಿ ದಿನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲಸ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಭಾರದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಡೆದುಬರುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರ
“ಇದು ನಾನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರಿಸರ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, “ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, “ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ,” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ
ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ,
ಯುಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವ ದಿನ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಈ ವಿಡಿಯೋವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅನೇಕರು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನ ಇನ್ನೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾ, “ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ, ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.