- ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪಲಾಶ್ ಸಹೋದರಿ ಪಾಲಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ಮಾಹಿತಿಯಿದು!
Palak Muchhal Guinness World Record: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಕ್ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು, ಮೂಲಭೂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೇರೂರಿತು.
ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ
"ಕೌನ್ ತುಜೆ", "ಮೇರಿ ಆಶಿಕಿ" ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಪಾಲಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಕೇವಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದ ನಾಯಕಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜನನ
ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಮಿಷನ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಲಕ್ 1992 ರ ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ದಯೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜಾಗವಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಕ್ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು, ಮೂಲಭೂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೇರೂರಿತು. ಇದೀಗ ಪಾಲಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 3,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಡು
"ನನ್ನ ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನನಗೆ 'ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್' ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏಳು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 'ಸೇವ್ ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಭಾವನೆಯು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3947 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 416 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ". ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪಾಲಕ್ ಸಹೋದರ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ವಿವಾಹ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮೆಹಂದಿ, ಹಲ್ದಿ, ಸಂಗೀತದಂತಹ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಪಲಾಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಆದರೆ ನಂತರ ಒಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮುಖ್ಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸ್ಮೃತಿಯ ತಂದೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿವಾಹದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಲಾಶ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ್ ಸಹೋದರಿ, ಗಾಯಕಿ ಪಲಾಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು "ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ" ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
