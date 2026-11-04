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- 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 2' ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಬದಲು 2028ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ; ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿದೆ ಜಗತ್ತು ಅರಿಯದ ಮಹಾ ತಂತ್ರ!
'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 2' ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಬದಲು 2028ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ; ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿದೆ ಜಗತ್ತು ಅರಿಯದ ಮಹಾ ತಂತ್ರ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿಳಂಬ! 2028ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 2’ ಈಗ 2028ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಡಿಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆಶಯ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಬದಲು, ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು (Visual Effects), ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಅವರ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
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