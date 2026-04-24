ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! BSNLನಿಂದ ಬಂತು ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಫರ್, ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾ!
ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ BSNL ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ₹599 ಕ್ಕೆ 70 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
BSNL ಬಂಪರ್ ಆಫರ್
ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ BSNL ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ BSNL ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ₹599 ಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವರದಾನವೇ ಸರಿ.
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್
ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು BSNL ಈ ₹599 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, BSNL ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
₹599 ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗತ್ತೆ?
ಈ ₹599 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, 70 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 210GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಉಚಿತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ
ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೇಮರ್ಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾ ಸಾಕಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ.
ಉಚಿತವಾಗಿ BiTV ಆ್ಯಪ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್
ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೇವಲ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂಗ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ BiTV ಆ್ಯಪ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನರಂಜನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಓಟಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆಯೂ ಫ್ರೀ!
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ 4G ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್
BSNL ಸದ್ಯ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ 4G ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ BSNL ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ
ನೀವು 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ BSNL ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ನೀಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
