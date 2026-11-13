ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮುಖುಂದನ್ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿಯರನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಟಿಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿಯರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ನಟಿಯರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.
‘ಸಲಾರ್’ ಹಿಟ್ ಬಳಿಕವೂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆಗೆ ಸಿಗದ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ!
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಸಲಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತ್ತು. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ನ ಭಾಗವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿ ಮುಖುಂದನ್ಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖುಂದನ್ ಅವರಿಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ರೋಷನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಏಮೋ ಏಮೋ ಇದಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಒಲಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂವರು ನಟಿಯರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಲಿಯಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.