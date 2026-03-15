ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ..
ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ!
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ 'ಧುರಂಧರ್ 3' ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸದ್ಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಮಾತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮುಂದೆ 'ಧುರಂಧರ್ 3' ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.
ವೆರೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಗೆ 'ಧುರಂಧರ್ 3' ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಕಥಾವಸ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬಳಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
'ಧುರಂಧರ್ 3' ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್ 3' ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಲು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಗುರುವಾರ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 838.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1305 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಜೆಟ್ 475 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರತಂಡವು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ 40-45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80-90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 210-230 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಬಹುದು.