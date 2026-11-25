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- ಸಿನಿಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ಪೂಜಿತಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ; ಹೇಳದೇ 'ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಸರಿಲ್ಲ' ಇನ್ನೂ ಏನೋನೋ..!
ಸಿನಿಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ಪೂಜಿತಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ; ಹೇಳದೇ 'ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಸರಿಲ್ಲ' ಇನ್ನೂ ಏನೋನೋ..!
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ವಿವಾದವೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಇದೀಗ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ಪೂಜಿತಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ! 5 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಬಿಟ್ಟರಾ?
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ವಿವಾದವೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾತ್ರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಪೂಜಿತಾ ಪೊನ್ನಾಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ, ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಕೊನೆಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಟಿ ಪೂಜಿತಾ ಅವರ ಆರೋಪದಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾತ್ರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ!
ನಟಿ ಪೂಜಿತಾ ಪೊನ್ನಾಡ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೂಜಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಟ ನಾರಾ ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆಗೂ ಮಹತ್ವದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ ಪೂಜಿತಾ ಸಿನಿಮಾದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಂಪರ್ಕವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ!
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಎದುರಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಪೂಜಿತಾ ಅವರ ಆರೋಪ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ.
ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಪೂಜಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ!
ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಪೂಜಿತಾ ಅವರನ್ನು ಪಾತ್ರದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ನೀಡಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂಜಿತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಟಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯ!
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಡುವೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೂಜಿತಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಸವಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಪೂಜಿತಾ ಪೊನ್ನಾಡ ಅವರ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಈ ವಿವಾದದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
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