ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೌರಾಣಿಕ ಲೋಕದವರೆಗೆ ನಟಿ ಶೋಭನಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ‘ಕಲ್ಕಿ’, ‘ತೂದುರುಂ’ ಮತ್ತು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶೋಭನಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಅವರ ಅಭಿನಯ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷ, ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಮೂರು ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು… ಶೋಭನಾ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
‘ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ’ಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯಂ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಶೋಭನಾ
2024ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ’ಯಲ್ಲಿ ಶೋಭನಾ ಮರಿಯಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಕಥಾಹಂದರದ ನಡುವೆ ಶೋಭನಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಾಚೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.
‘ತೂದುರುಂ’ನಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ
2025ರಲ್ಲಿ ಶೋಭನಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ‘ತೂದುರುಂ’ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಲಿತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು.
‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ನಲ್ಲಿ ಕೈಕೇಯಾಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರ
ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಶೋಭನಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಕೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಲೋಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೋಭನಾ ರಾಜಮನೆತನದ ಭವ್ಯ ವೇಷಭೂಷಣದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರವು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು!
‘ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ’ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಗತ್ತು, ‘ತೂದುರುಂ’ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ನ ಪೌರಾಣಿಕ ವೈಭವ... ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಶೋಭನಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಕಥಾಹಂದರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಿಂದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಿಂದ. ಶೋಭನಾ ಅವರ ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಯಣ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.