450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ! ನಾಲ್ವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಮನಸ್ತಾಪದ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪದ ವಿಚಾರವೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 57ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಾಗರ್, ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ ಮತ್ತು ನಮ್ರತಾ ಸಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೆಂಬಂತೆ ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿಕೊಂಡು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ!
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ರಾಗಿಣಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಬಿಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತಾ?
‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರಾಗಿಣಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರಂಭದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡುವಂತಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಹಣೆಬರಹವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಗಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇನ್ನು ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ, ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ನ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಅದರ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮೂರು ಭಾಗಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
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