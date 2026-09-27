‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ‘ಸುಬ್ಬು’ ಪಾತ್ರ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಾತ್ರದ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ನಾನಿ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ‘ಸುಬ್ಬು’ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ರೂಪಿಸಿರುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸುಬ್ಬು, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
‘ಚುಕ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳು’ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಸುಬ್ಬು ನಟಿಸುವ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ‘ಚುಕ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳು’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಯಾದು ಪಾತ್ರದ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೂಡ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ!
ಇನ್ನು ಸುಬ್ಬು ಪಾತ್ರದ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿರುವ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೂಡ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ, ಆ ಟ್ಯಾಟೂ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಾಯಕನಿಗೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂತೆ ಅನಿಸುವ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬಹುದು?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಬ್ಬು ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಡಿಸುವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು, ನಂತರ ಆ ವಿಚಾರ ನಾಯಕನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಮೂಡಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ!
ಇತ್ತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೇ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿಯನ್ನು ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬುಚ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಓದೆಲ ಕೂಡ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ನಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸುಬ್ಬು ಪಾತ್ರ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಅಥವಾ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.