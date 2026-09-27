‘ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ! ಯಶ್..
Ramayana Part 1movie new Poster Release- ರಾಮಾಯಣ-1 ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಝಲಕ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
‘ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
“ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿ ರಾವಣ” ಎಂಬ ಸಾಲು!
ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಅವತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಯಶ್ ಭಯಾನಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾವಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿ ರಾವಣ” ಎಂಬ ಸಾಲು ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾರಿತನ ನೀಡಿದ್ದು, “ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹವೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಹಾಜರಾತಿ. ಜಿಮ್ಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸನ್ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್” ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಭವ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಲುಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಈಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.