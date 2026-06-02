ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಗುರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈಪ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಆ ಜೋಶ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಲರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 750K ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಬೇಕು.

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ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 218.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನೈಜಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 48 ಕೋಟಿ, ಸೀಡೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಕೋಟಿ, ಉತ್ತರಾಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 18 ಕೋಟಿ, ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ 10.20 ಕೋಟಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ 8.25 ಕೋಟಿ, ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ 11.20 ಕೋಟಿ, ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ 9.30 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ 6.30 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 135.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 5.25 ಕೋಟಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 34 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 220 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ?

ಚಿತ್ರತಂಡವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಕ್‌ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.