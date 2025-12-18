- Home
Avatar Fire and Ash Review: ಪಂಡೋರಾ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತ, ಆದರೆ ಕಥೆ ಡಲ್? ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು?
Avatar Fire and Ash Review: ಪಂಡೋರಾ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತ, ಆದರೆ ಕಥೆ ಡಲ್? ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು?
ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆದ ಅವತಾರ್
ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಅವತಾರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅವತಾರ್ 2 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಅವತಾರ್ 3 ಮೊದಲ ವಿಮರ್ಶೆ
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್'ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ಕಥೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಆದರೆ ಅವತಾರ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅವತಾರ್ 2 ಕಥೆಯನ್ನು ಜೇಕ್ ಸಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಅವತಾರ್ 3 ಅನ್ನು ಅವನ ಮಗ ಲೋ'ಆಕ್ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಜನಾಂಗದ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಶುರು
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹೊಸ ಜನಾಂಗವೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಪಾಯದಿಂದ ತನ್ನವರನ್ನು ನಾಯಕ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಕಥೆ. ಆದರೆ, ರಾಟನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಕೇವಲ 69% ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ.
ಡಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್
ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಡಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ 2 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದೆ. 3 ಗಂಟೆ 17 ನಿಮಿಷದ ರನ್ಟೈಮ್ ಚಿತ್ರದ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ಕಷ್ಟ.
ವಿಶುವಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್
ಪಂಡೋರಾ ಗ್ರಹದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಕಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ವಿಶುವಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
