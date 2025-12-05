Kannada

ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ರಾಜಮೌಳಿ ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

cine-world Dec 05 2025
Author: Govindaraj S Image Credits:Social media
Kannada

ಜೇಮ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾನ್‌ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಮ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಮರಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Twitter
Kannada

ಟೀಸರ್‌ ಅಟ್ಯಾಚ್‌

ಆ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 19ರಂದು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾನ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಅವತಾರ್‌ 3: ಫೈರ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಆ್ಯಶ್‌’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: youtube/varanasi movie
Kannada

ಚಿತ್ರದ ತುಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸಿನಿಮಾ ಬ್ರೇಕ್‌ ವೇಳೆ ಟೀಸರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ, ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧೆಡೆ ‘ಅವತಾರ್‌ 3’ ಜೊತೆ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಚಿತ್ರದ ತುಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Image credits: Asianet News
Kannada

ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ನನಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಇಷ್ಟ.

Image credits: youtube/varanasi movie
Kannada

ನನಗೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ

ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಶ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಹೇಶ್‌ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಂರಾಜು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೊಸತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು.

Image credits: facebook.com/SSRajamouli
Kannada

ಲಾರ್ಜ್‌ ಸ್ಕೇಲ್‌ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಾರ್ಜ್‌ ಸ್ಕೇಲ್‌ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Asianet News

ಹಾರ್ಟ್‌ ಬೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಟಾಪ್ 5 ಕಾಂಜರಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಹಾರರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ 5 ಭಯಾನಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!

ಈ 7 ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಅಮ್ಮಂದಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ

ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು