ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಟ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧಾರ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ಧುರಂಧಾರ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಅವರು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಆ ವರದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು!
ಫಿಲ್ಮಿಗ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. 'ಆ ವರದಿಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡವು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ದರೋಡೆಕೋರರ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ'
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ) ದರೋಡೆಕೋರರು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಧುರಂಧಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಉಜೈರ್ ಬಲೋಚ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್?
ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗ್ಲಾಡ್ರಾಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಹಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಗ್ರ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಕಿಶೋರ್ ನಮಿತ್ ಕಪೂರ್ ನಟನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿರುವ ಡ್ಯಾನಿಶ್, ಹಲವು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕಿತ್ನಿ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಹೈ, ಏಜೆಂಟ್ ರಾಘವ್, ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಕ್ಬಾಜ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಮತ್ಸ್ಯ ಕಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬರ್ಸ್ನಂತಹ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.