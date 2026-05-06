ಖ್ಯಾತ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್'ನ ಆರನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಾನಿಸೆಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮನೆಯವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ 'ಡೆಡೈಟ್ಸ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು 'ನರಕದಿಂದ ಬಂದ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮಾಗಮ' ಅಂತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಯಾನಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಹಾರರ್ ಸರಣಿಯ ಆರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಾನಿಸೆಕ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರಕದಿಂದ ಬಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾಗಮ
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ 'ವೆರೈಟಿ' ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. "ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು, ತನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ 'ಡೆಡೈಟ್ಸ್' (ರಾಕ್ಷಸ ಜೀವಿಗಳು) ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನರಕದಿಂದ ಬಂದ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮಾಗಮದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಕೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ" ಅಂತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸೋ ಟ್ರೇಲರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಟ್ರೇಲರ್ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯದಿಂದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಕಾರ್ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಹೆಣ! ಈ ಭಯಾನಕ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾರ್ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಮೇಣವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ 'ಡೆಡೈಟ್' ಮತ್ತು ಚೂರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವೂ ಇದೆ.
'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್' ಸರಣಿಯ ಇತಿಹಾಸ
ಸ್ಯಾಮ್ ರೈಮಿ ಅವರ 1981ರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್' ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಐವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾಡಿನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 1987ರಲ್ಲಿ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ II' ಮತ್ತು 1992ರಲ್ಲಿ 'ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಆದರೆ, 2013ರ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್' ಮತ್ತು 2023ರ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ರೈಸ್' ನಂತರ, 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್' ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಅಲೋನ್ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಹೈಲಾ ಯಾಕೂಬ್, ಹಂಟರ್ ಡೂಹಾನ್, ಲೂಸಿಯಾನ್ ಬುಕಾನನ್, ತಾಂಡಿ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಪುಲ್ಲರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೂಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್, ಲೀ ಕ್ರೋನಿನ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ರೈಮಿ ಮತ್ತು ರಾಬ್ ಟೇಪರ್ಟ್ ಅವರು ಘೋಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.