- ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ ಎಕ್ಸ್ ವಿಮರ್ಶೆ: ಮಾಸ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರಾ ರಾಮ್? ಉಪೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸಲು 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ
ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಟನೆಯ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, 'ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್' ನಂತರ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಇದೀಗ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್, ಟ್ರೈಲರ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ನೀಡಿವೆ.
ರಾಮ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ
'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಮ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೂ ಮುಂಚಿನ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ದೃಶ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಮ್ ಅದ್ಭುತ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ರಾಮ್ ನಟನೆ ಸೂಪರ್. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ?
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದೇ, ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
