ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯು ಒಟ್ಟು 1,09,019 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 4,504 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಣವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಮುನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಂದು (ಇಂದು) ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯ (Tax Devolution) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂತಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,09,019 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿಗೆ 4,504 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಗಡ ಕಂತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ (Capital Expenditure) ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

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ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆ (Tax Sharing) ಎಂದರೇನು?

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 41% (41%) ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ?

ಒಟ್ಟು 1.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. (ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

  1. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: 19,208 
  2. ಬಿಹಾರ: 10,845
  3. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ: 8,010
  4. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: 7,866
  5. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 7,022 
  6. ರಾಜಸ್ಥಾನ: 6,460
  7. ಒಡಿಶಾ: 4,819
  8. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: 4,597 
  9. ಕರ್ನಾಟಕ: 4,504 
  10. ತಮಿಳುನಾಡು: 4,466 
  11. ಗುಜರಾತ್: 4,094 
  12. ಜಾರ್ಖಂಡ್: 3,660
  13. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ: 3,602
  14. ಅಸ್ಸಾಂ: 3,552 
  15. ಕೇರಳ: 2,597 
  16. ತೆಲಂಗಾಣ: 2,370
  17. ಪಂಜಾಬ್: 2,176 
  18. ಹರಿಯಾಣ: 1,484
  19. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: 1,476 
  20. ಉತ್ತರಾಖಂಡ: 1,244 
  21. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: 996
  22.  ತ್ರಿಪುರಾ: 699 
  23. ಮೇಘಾಲಯ: 688 
  24. ಮಣಿಪುರ: 682 
  25. ಮಿಜೋರಾಂ: 615 
  26. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್: 524 
  27. ಗೋವಾ: 398

ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆನೆಬಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.