ಕಾಪಿರೈಟರ್ ಒಬ್ಬರು AI ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಅವರು, AI ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

AI ಅಲೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಪಿರೈಟರ್ ಬದುಕು! ಆದಾಯ ಕುಸಿತದ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ?

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಲ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಾಪಿರೈಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

₹2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದಿಂದ ₹40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!

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ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಕಾಪಿರೈಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

AI ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದ ಉದ್ಯೋಗಿ..!

ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು AI ಆಧಾರಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ... ಕಡಿಮೆ ವೇತನ!

ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೇತನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸೃಜನಶೀಲ ವಾತಾವರಣದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನೇ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು..!

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅನೇಕರು, AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.