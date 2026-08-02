ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಎನ್, ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೈನಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ, ಕ್ಯಾಬ್, ಅನಗತ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್, ಬಳಸದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದ ವಾರಾಂತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಬಳವಲ್ಲ, ಖರ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು!
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸಿದರೂ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಅನೇಕರದ್ದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಿಸದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಎನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಳ ಕರಗಿಸುವ ಐದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು!
Instagram ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಐದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಳಸುವುದು, ಆಫರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಬಳಸದೇ ಇರುವ OTT ಹಾಗೂ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯವಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅರಿವು ಮುಖ್ಯ!
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಗಳಿಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸುವವರಲ್ಲೂ ಉಳಿತಾಯ ಇರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಿಗೂ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು..!
ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು “ಇದನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಚಿಂತನೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು “ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ವೆಚ್ಚದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.