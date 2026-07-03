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- ಜಗತ್ತು 5ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು 5ಜಿ ಫೋನ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್-ಒನ್ಪ್ಲಸ್ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್..
ಜಗತ್ತು 5ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು 5ಜಿ ಫೋನ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್-ಒನ್ಪ್ಲಸ್ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್..
₹25 ಸಾವಿರದೊಳಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, OnePlus Nord N6 5G ಮತ್ತು Samsung Galaxy M47 5G ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
OnePlus Nord N6 5G ಮತ್ತು Samsung Galaxy M47 5G
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Samsung Galaxy M47 5Gನಲ್ಲಿ 6.7 ಇಂಚಿನ Full HD+ Super AMOLED 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ OnePlus Nord N6 5Gನಲ್ಲಿ 6.8 ಇಂಚಿನ HD+ LCD 120Hz ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾರಣ Samsung ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್
Samsung Galaxy M47 5G:
Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)
LPDDR5X RAM
UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್
OnePlus Nord N6 5G:
MediaTek Dimensity 6360 Apex (6nm)
LPDDR4X RAM (ಅಂದಾಜು)
UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ Samsung ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
OnePlus Nord N6 5G ಮತ್ತು Samsung Galaxy M47 5G ಬ್ಯಾಟರಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ
OnePlus Nord N6 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 8000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ. 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಲಭ್ಯ. Samsung Galaxy M47 5Gನಲ್ಲಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ.
ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಳಸಬೇಕೆಂದರೆ OnePlus ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ
Samsung Galaxy M47 5G
50MP OIS ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
5MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್
2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ
12MP ಸೆಲ್ಫಿ
OnePlus Nord N6 5G
50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್
8MP ಸೆಲ್ಫಿ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ (OIS) ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Samsung ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
OnePlus Nord N6 5G ಮತ್ತು Samsung Galaxy M47 5G ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
Samsung Galaxy M47 5G:
Android 16
6 ಪ್ರಮುಖ Android ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು
6 ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್
OnePlus Nord N6 5G:
Android 16
2 ಪ್ರಮುಖ Android ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು
3 ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಳಕೆಗೆ Samsung ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
OnePlus Nord N6 5G ಮತ್ತು Samsung Galaxy M47 5G ಬೆಲೆ
ಬೆಲೆ
ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಸುಮಾರು ₹22,999 ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳಿಂದ OnePlus ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾವ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
Samsung Galaxy M47 5G ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ:
AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲ
OnePlus Nord N6 5G ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ:
8000mAh ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಫರ್
ಗಟ್ಟಿಯಾದ MIL-STD-810H ಹಾಗೂ IP65 ರಕ್ಷಣಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
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