RAM ಮತ್ತು ROM ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. Xiaomi, Vivo, ಮತ್ತು Realme ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.1): RAM ಮತ್ತು ROM ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಏರಿಕೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ Xiaomi ತನ್ನ Redmi Pad 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ Vivo ಮತ್ತು Realme ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಮೆಮೊರಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳ ಸುತ್ತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ LPDDR4 ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಘಾತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯು LPDDR5 ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಪೂರೈಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೀಡರ್ ಆಇರುವ ವಿವೋ ತನ್ನ T4 Lite, T4x, T4R ಮತ್ತು T4 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,500, 1,000, 1,500 ಮತ್ತು 2,000 ರೂಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.
ಇದು T4 Lite ಮತ್ತು T4x ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ MOP ಗಳು ಈಗ T4 Lite ಅನ್ನು ರೂ. 11,999–ರೂ 14,999 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, T4x ರೂ 15,499–ರೂ 18,499, T4R ರೂ. 20,999–ರೂ 24,999, ಮತ್ತು T4 ರೂ. 22,999–ರೂ 26,999 ಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
Xiaomi ತನ್ನ Redmi Pad 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಅದೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ 1,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. Redmi Pad 2 (4GB + 128GB) ಈಗ 14,999 ರೂ., Wi-Fi + Cellular (6GB + 128GB) ಮಾದರಿಯು 16,999 ರೂ. ಮತ್ತು Wi-Fi + Cellular (8GB + 256GB) ಸಂರಚನೆಯು 18,999 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ರಿಯಲ್ಮೀ
ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ತನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ರಿಯಲ್ಮಿ, ಸಿ-ಸರಣಿ ಮತ್ತು 15-ಸರಣಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. Realme C71 (4+64) ಈಗ 7,699 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, C73 4+64 ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 10,999 ರೂ. ಮತ್ತು 4+128 ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 11,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 15X ಸರಣಿಯು ಈಗ 6+128 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 17,999 ರೂ. ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 8+128 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 19,499 ರೂ. ಮತ್ತು 8+256 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 20,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ 15T ಶ್ರೇಣಿಯು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಈಗ ಬೆಲೆ 8+128 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 21,999 ರೂ., 8+256 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 23,999 ರೂ. ಮತ್ತು 12+256 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 25,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
$100–200 ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಧನಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 30–31 ರಷ್ಟಿರುವ ಮೆಮೊರಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 45–48 ಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2026 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್-ಆನ್-ಚಿಪ್ಸ್ (SoCs) ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
"2025 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 4GB LPDDR4 ಬೆಲೆಗಳು $9.9 ರಿಂದ (Q1 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 29 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು 2026 ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು $22 ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ - ಈಗ ಕರೆನ್ಸಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ”ಎಂದು ಓಮ್ಡಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸನ್ಯಾಮ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 10,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.