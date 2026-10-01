WhatsApp Ban Alert: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್, ಈ 7 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್!
WhatsApp Ban 7 Mistakes: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲು ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ 7 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗದಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಳಸುವ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ಆದರೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅದರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲು ನೀವು ಮಾಡಬಾರದ 7 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ದೂರುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತರರ ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
• ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
• ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.
• ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗದಿರಲು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆಟೋಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
• ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಬೇಕು.
• ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬಲ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದು
ಬೇರೆಯವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಗಂಭೀರವಾದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
• ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇತರರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತೆ.
• ಪ್ರೈವೆಸಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದು
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
• ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
• ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುವುದು.. ಡೇಟಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವುದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.
• ಆಟೋಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿವರಗಳು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
• ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವುದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ಡೇಟಾ ಶೇರಿಂಗ್ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ.
ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.. ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
• ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
• ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
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