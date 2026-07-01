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- Tech info: ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಳಸಬಹುದು? ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ!
Tech info: ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಳಸಬಹುದು? ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ!
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಾಸರಿ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ಗಳು (iPhone) ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ 5-6 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ಫೋನ್ ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು?
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿಯುವುದು: ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ, ಹಳೆಯ ಫೋನ್ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ದಣಿದಿರುತ್ತವೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಳಿಕೆ: ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಲ್ಲುವುದು: ಕಂಪನಿಗಳು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊರತೆ: ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪದೇ ಪದೇ 'Storage Full' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಈಗಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೋನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚವು ಫೋನ್ನ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಯಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜಾಣತನದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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