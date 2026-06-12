OPPO Find X9s ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹ್ಯಾಸಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂದಿನ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧಮಕೇದಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ OPPO Find X9s. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯ ನೀಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ
OPPO Find X9s ಫೋನ್ ತನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈನ್ಸ್, ಫ್ಲಾಟ್-ಎಡ್ಜ್ (flat-edged) ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆರೆಂಜ್ (Sunset Orange), ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸ್ಕೈ (Lavender Sky) ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಗ್ರೇ (Midnight Grey) ಎಂಬ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಕೇವಲ 7.99mm ನಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿನ (slim) ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆದ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 6.59-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸುತ್ತಲೂ ಕೇವಲ 1.15mm ನಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್ಗಳಿದ್ದು (bezels), ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ (immersive) ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಫೋನ್ಗೆ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಫೋನ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಹೆಸರಾಂತ SGS ಫೈವ್-ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಇದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ 'ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೀ' (Snap Key) ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹ್ಯಾಸಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ 50MP ನ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 50MP ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲರ್ (bokeh) ಮಾಡಬಲ್ಲದು. 50MP ನ 3x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (Triple Prism Periscope ಸಿಸ್ಟಮ್) ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ 'Hasselblad Master Mode' ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನೊರಾಮಿಕ್ ಶಾಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ 'Hasselblad XPAN Mode' (65:24 ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ LUMO ಇಮೇಜ್ ಇಂಜಿನ್ ಫೋಟೋಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಬ್ಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು 'ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಇಂಜಿನ್' ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೂ 4K 60fps Dolby Vision HDR ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI ಫೀಚರ್ಗಳು
OPPO Find X9s ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು (AI) ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಬಳಸದೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
AI Mind Space: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ, ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳ ಸ್ವೈಪ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
AI Bill Manager & Digital Budgets: ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪೇಪರ್ ಬಿಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಆ ಬಿಲ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 'AI ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್'ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿ-ಮಾಡೆಲ್ AI ಸರ್ಚ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ AI ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ Google Gemini, Perplexity ಮತ್ತು OpenAI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು (side-by-side) ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.
ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮೆನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು AI Menu Translation ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮರಿ ನೀಡಲು AI Recorder ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ!
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. OPPO Find X9s ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,025mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸತತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿದ ನಂತರವೂ ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು 80W SUPERVOOC ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (third-party) USB PD ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ 55W ವರೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ MediaTek Dimensity 9500s ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪವರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವ (ColorOS 16)
ಈ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ColorOS 16 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ 'ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' (Flux Home Screen) ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 'ಆಕ್ವಾ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್' (Aqua Dynamics) ಮತ್ತು 'ಲೈವ್ ಸ್ಪೇಸ್' (Live Space) ಫೀಚರ್ಗಳು ನೀವು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಕ್ವಿಕ್ ಶೇರ್' (Quick Share) ಮೂಲಕ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಪಿಸಿ (PC) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ (Apple) ಡಿವೈಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವವರು O+ Connect ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ (Mac) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ OPPO Find X9s ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: ₹79,999
12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: ₹89,999
ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೀವು OPPO ಇ-ಸ್ಟೋರ್, ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon), ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಧಿಕೃತ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ 10% ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯಾಶಿಫೈ (Cashify) ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ (No-cost EMI) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.