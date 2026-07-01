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- ಐಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ iPhone 17 ಬೆಲೆ 35 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಐಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ iPhone 17 ಬೆಲೆ 35 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ನ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹35,000 ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಸಿರೀಸ್ ದುಬಾರಿ
ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ (Apple) ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಐಫೋನ್ 17' (iPhone 17) ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಸಂಜು ಚೌಧರಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಲೀಕ್ (Leak) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ 17ಇ (iPhone 17e), ಐಫೋನ್ ಏರ್ (iPhone Air), ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ (iPhone 17 Pro) ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (iPhone 17 Pro Max) ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹35,000 ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ 17, 17ಇ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಬೆಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (Standard iPhone 17 Series Expected Prices)
ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
- ಐಫೋನ್ 17 (iPhone 17): ಇದರ ಸದ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹82,990 ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ₹94,900 ಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಐಫೋನ್ 17ಇ (iPhone 17e): ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹64,900 ರಿಂದ ₹74,900 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಐಫೋನ್ ಏರ್ (iPhone Air): ಈ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ₹1,19,900 ರ ಬದಲಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,34,900 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ₹35,000 ದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್ (Heavy Hike on iPhone 17 Pro & Pro Max)
ಈ ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳಾದ 'ಪ್ರೊ' ಸರಣಿಗೆ ಆಪಲ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ ಎಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
- ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ (iPhone 17 Pro): ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ₹1,34,900 ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಾಡೆಲ್, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ₹1,54,900 ರಿಂದ ₹1,69,900 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
- ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (iPhone 17 Pro Max): ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಇದಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,49,900 ಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ₹35,000 ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, ₹1,84,900 ರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,99,900 ರ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಆಪಲ್ ತಂತ್ರವೇನು? (Why Prices Could Increase)
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೆಮೊರಿ (Memory Supply) ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರಿನ ನಡುವೆಯೂ ಆಪಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ (MacBooks), ಐಪ್ಯಾಡ್ (iPads) ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಪಾಡ್ (HomePod) ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಪಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ 'ಐಫೋನ್ 18' ಸರಣಿಯ ಮೇಲೂ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ (Flipkart Sale Offers Lower Prices)
ಐಫೋನ್ 17 ಸಿರೀಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ 'ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗೋಟ್ ಸೇಲ್' (Flipkart GOAT Sale) ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬೆಲೆಗಳು: ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಅನ್ನು ₹70,990 ಕ್ಕೆ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ₹1,12,900 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ₹1,27,900 ರ ಆಕರ್ಷಕ ಆರಂಭಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ₹95,900 ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ 17ಇ ₹60,900 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆ; ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ (Older Models Discount & Official Status)
ಈ ಭಾರಿ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐಫೋನ್ 17 ಸಿರೀಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಐಫೋನ್ 16 ಸಿರೀಸ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 15 ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಆಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಸಿರೀಸ್ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 'ಊಹಾಪೋಹ' (Speculation) ಎಂದಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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