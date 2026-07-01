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- Best Time to Buy Phone: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ
Best Time to Buy Phone: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಖರೀದಿ ಆಸೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರೋಬರೋ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದುಯುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಟೈಂ ನೋಡಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಸಿರೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಹಳೆ ಸಿರೀಸ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಿರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತ್ರ ಕಂಪನಿ ಹಳೆ ಸಿರೀಸ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ.
ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹಬ್ಬದ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಲವು ಆಫರ್ ನೀಡುತ್ವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಬೇಡ
ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಫೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕೆಲವು ವಾರ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ವೆ.
ಯಾವಾಗ ಹಳೆ ಫೋನ್ ಬದಲಿಸಬೇಕು?
ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಬದಲಿಸಿ. ಹಳೆ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವೇ?
ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಮಯ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಆಧರಿಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ.
ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ
ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ಬೆಲೆಗೂ- ಫೀಚರ್ ಗೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
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