- Home
- Technology
- Mobiles
- SIM Swap Fraud: ಈ 1 ತಪ್ಪಿನಿಂದ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಖಾಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಬಚಾವಾಗೋದು ಹೇಗೆ?
SIM Swap Fraud: ಈ 1 ತಪ್ಪಿನಿಂದ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಖಾಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಬಚಾವಾಗೋದು ಹೇಗೆ?
ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಕಾಲ್-ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಐ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟಿಪಿ, ಇಮೇಲ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ದಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. 'ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪ್ ಫ್ರಾಡ್' ನಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ..
ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದೊಂದು ಗುರುತು ಆಧಾರಿತ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ (Identity-based Cyber Crime). ಇದರಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಸಿಮ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಮೇಲ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಶಿಂಗ್ (Phishing), ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ (Data Leak) ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (Social Engineering) ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪ್ನಿಂದ ಯುಪಿಐ ಸೇಫ್ ಇದೆಯಾ? ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ, ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಸಿಮ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಯುಪಿಐ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಪಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ.
ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪ್ ಫ್ರಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಇಮೇಲ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಖಾತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ ಆಗುವುದರಿಂದ, ವಂಚಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣದ (Authentication) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ (Service Provider) ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಒಟಿಪಿ ಬದಲು ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣ (App-based Authentication) ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಮ್ ಲಾಕ್ (SIM Lock) ಫೀಚರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ (SIM Binding) ಈ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದೇ? ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿಮ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಾಗಿನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡಿವೈಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಮ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಈಗ ಫಿಶಿಂಗ್, ಮಾಲ್ವೇರ್, ಫುಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೇಕ್ಓವರ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಮ್ ಸ್ವಾಪ್ನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಒಟಿಪಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಡಿ. ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಳಸಿ. ಟೂ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ (Two-Factor Authentication) ಆನ್ ಇಡಿ. ಸಿಮ್ ಲಾಕ್ (SIM Lock) ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಇಡಿ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.