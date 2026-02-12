Apple Siri Update ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಸಿರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ನ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆ್ಯಪಲ್ (AAPL) ತನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 'ಸಿರಿ'ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯೊಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್(Apple) ಮೊದಲು ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಿರಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು (queries) ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
iPhone 17e ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಲೀಕ್! ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ?
Related image2
15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 10 ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ iPhone 17 Pro Max ಫೋನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಭಾವುಕರಾದ ಗೆಳೆಯರು

ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ, ಆ್ಯಪಲ್ (AAPL) ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1% ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ಟ್ವಿಟ್ಸ್ (Stocktwits) ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 

YouTube video player