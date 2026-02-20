OPPO Reno15c ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಿನ್ಯಾಸ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, OPPO ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿದೆ. OPPO ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ OPPO Reno15c ಆ ವಿಧಾನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
OPPO Reno15c ಅನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೈನಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು OPPOದ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೂ. 34,999 ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ OPPO Reno15c ತನ್ನ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಖರೀದಿಯಾಗಿ ಏಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ
ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ
ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು. ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. OPPO Reno15c ಕೇವಲ 8.14mm ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 195g ತೂಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಫೋನ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು OPPO ತನ್ನ ಆಲ್-ರೌಂಡ್ ಆರ್ಮರ್ ಬಾಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಿಯಲ್ಟೈಮ್ ಬಳಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಇದು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಯೋನಿಕ್ ಕುಷನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಧೂಳು, ನೀರಿನ ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಬಿಸಿನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾದ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, Reno15c ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಹವಳದ ಉಣ್ಣೆಯಂತಹ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಾಲೋ-ತರಹದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ಗ್ಲೋ ಪಿಂಕ್ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣವು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಆಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
OPPO Reno15c ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅದರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 100° ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೀಡುತ್ತದೆ - ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ OPPO ಯ PureTone ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಫೋಟೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ 100-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಹಾರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಚದೆ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
Reno15c ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ 30fps ನಲ್ಲಿ 4K HDR ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ವಿಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೊದೊಂದಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ನಡುವೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ 2.0 ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್, ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು, ಬೀಟ್-ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು HDR ರಫ್ತುಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ..
ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. OPPO Reno15c ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಂದು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪಾಪ್ಔಟ್, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲೇಯರ್ಡ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕೊಲಾಜ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
AI ಎಡಿಟರ್ 3.0 ನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದು ಸಹ ಸುಲಭ. AI ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ಲೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್, ರಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲೈಟ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನವು OPPO ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ AI ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪರಿಕರಗಳಾದ AI Recompose, AI Perfect Shot, AI Livephoto 2.0, AI Best Face, AI Unblur, AI Studio, AI Reflection Remover ಮತ್ತು AI Eraser ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕನಿಷ್ಠ ಶ್ರಮದಿಂದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ColorOS 16 - ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ
OPPO Reno15c, ColorOS 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಂಬಲ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ - ಐದು ವರ್ಷಗಳ OS ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳು. ಈ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವಿಸ್ತೃತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲ ಅಪರೂಪ.
ಈ ವಿಶ್ವಾಸವು OPPO ದ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಸಾಧನದ ಮೂಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಲುಮಿನಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಬಳಕೆಯಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು, ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು AI
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು OPPO ಹಲವಾರು AI ಉತ್ಪಾದಕತಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. AI ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. AI ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಧ್ವನಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಮ್ಮರಿ ರಚಿಸಬಹುದು. AI ರೈಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Google ಜೆಮಿನಿ ಏಕೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ಯೂಸರ್ಗಳು ಭಾಷಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. Google Cloud ಗೌಪ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ OPPO ದ AI ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ - ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಕೆ
OPPO Reno15c 80W SUPERVOOC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಬೃಹತ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೈಜ ಬಳಕೆಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜ್ YouTube ಮತ್ತು WhatsApp ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 5.4 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು Instagram ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 3.4 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.
0 ರಿಂದ 100% ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಸುಮಾರು 64 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ತೀರ್ಪು
OPPO India Reno15c ತನ್ನ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು OPPO ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ 50 MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕ್ಲಿಯರ್ನ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯವರೆಗೆ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ - ಸಮರ್ಥ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ದೈನಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ - OPPO Reno15c ಬಿಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು
Reno15c ಬೆಲೆ 8GB + 256GB ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ರೂ. 34,999 ಮತ್ತು 12GB + 256GB ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ರೂ. 37,999. OPPO Reno15 ಸರಣಿಯು Amazon, Flipkart, ಪ್ರಮುಖ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು OPPO ನ ಇ-ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಫರ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು*
- ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು UPI ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ 10% ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ,
- 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಪಡೆಯಿರಿ
- ಆಯ್ದ ಹಣಕಾಸುದಾರರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
- ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ INR 3K ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ
- ನಾಮಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬದಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ
*ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ