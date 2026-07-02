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- ಆಪಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಮಡಚಬಹುದಾದ ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ'; ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ!
ಆಪಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಮಡಚಬಹುದಾದ ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ'; ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ 'ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ' ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ 'ಐಫೋನ್ ಆಲ್ಟ್ರಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಹೊಸ A20 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಆಪಲ್ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್? (Launch Date and Availability)
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ (Labour Day) ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ (iPhone 18 Pro) ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಆಲ್ಟ್ರಾ (iPhone Ultra) ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ 18 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ಅಥವಾ 11 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಲಿದೆ 'ಐಫೋನ್ ಆಲ್ಟ್ರಾ' ಬೆಲೆ! (Expected Pricing structure)
ಆಪಲ್ನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಆಲ್ಟ್ರಾ' ಆಪಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $2,000 (ಅಂದಾಜು ₹1.88 ಲಕ್ಷ) ಇರಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟುವುದು ಖಚಿತ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆಯೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, $1,399 (ಅಂದಾಜು ₹1.32 ಲಕ್ಷ) ಇಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎನಿಸಿದೆ.
'ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ'ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (iPhone 18 Pro Specifications)
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'A20 ಚಿಪ್ಸೆಟ್' ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಐಒಎಸ್ 27 (iOS 27) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ನಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ 'ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್' (Variable Aperture) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ಲರ್ (Background Blur) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ 'ಐಫೋನ್ ಆಲ್ಟ್ರಾ' (Precision Engineered iPhone Ultra)
ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಆದ 'ಐಫೋನ್ ಆಲ್ಟ್ರಾ' ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಿಂಜ್ (Hinge) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಡಚಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಗೆರೆಗಳು (Crease) ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆರೆದಾಗ ಕೇವಲ 4.5 ಎಂಎಂ (4.5mm) ದಪ್ಪ ಇರಲಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7 (4.2mm) ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ (ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ) ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ವಿಶೇಷ 'ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್' ಇರಲಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೀಚರ್ (Enhanced Split-Screen Experience)
ಐಫೋನ್ ಆಲ್ಟ್ರಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಹೊಸ 'ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್' (Split-Screen Multitasking) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
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