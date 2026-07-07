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- ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಿಸ್ಟರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಿದೆ ಐಫೋನ್-18 ಪ್ರೊ! ಎಷ್ಟು mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಿಸ್ಟರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಿದೆ ಐಫೋನ್-18 ಪ್ರೊ! ಎಷ್ಟು mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಆ್ಯಪಲ್ನ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆ್ಯಪಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಾದ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ 18 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18E ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು 2027ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ.
ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿದೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್
ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ 'ಐಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಪ್ರಕಾರ, ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 35% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ನಲ್ಲಿ 6.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6.9-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುವ ಹೊಸ LTPO ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ದಪ್ಪ ಫೋನ್?
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,100 ರಿಂದ 5,200 mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರಬಹುದು. ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಪವರ್ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ 'ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಡೆಪ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ತ್ರೀ-ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆನ್ಸರ್ನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ A20 ಚಿಪ್ ಮತ್ತು C2 ಮೋಡೆಮ್
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಹೊಸ A20 ಚಿಪ್ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ. 2-ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಚಿಪ್, ಫೋನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 15% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 30% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ C2 ಮೋಡೆಮ್ ಮೂಲಕ mmWave 5G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 9,500 ರಿಂದ 14,200 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಮೆಮೊರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಡಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೇವಲ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.