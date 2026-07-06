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- ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ₹13,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್!
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ₹13,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್!
ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹13,000 ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆದ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ₹79,999 ಬೆಲೆ ಇದ್ದ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಈಗ ₹66,999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ₹13,000 ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಸಖತ್ ಡೀಲ್.
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹41,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ, ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್ಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ.
ಟೆನ್ಸರ್ G5 ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16
ಗೂಗಲ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಟೆನ್ಸರ್ G5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಫೋನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 6.3 ಇಂಚಿನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜೆಮಿನಿ AI ಫೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10ರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಟೂಲ್ಗಳು, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹ AI ಫೀಚರ್ಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ AI ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಗೂಗಲ್ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4,970 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್ನ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ?
₹79,999ರ ಲಾಂಚ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10, ಈಗ ₹66,999ರ ಹೊಸ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, ಉಪಯುಕ್ತ AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ.
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