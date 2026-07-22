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- ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ₹40,000 ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಒಪ್ಪೋ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸೇರಿ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ₹40,000 ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಒಪ್ಪೋ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸೇರಿ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು!
ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೂ, 40,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 (Redmi Turbo 5) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 37,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. HDR10+ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, LPDDR5X RAM ಮತ್ತು UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದೆ.
ಪೋಕೋ ಎಕ್ಸ್8 ಪ್ರೊ, (Poco X8 Pro) ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 36,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೋಕೋ ಎಕ್ಸ್8 ಪ್ರೊ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ (Motorola Edge 70 Pro) ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 39,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. IP69 ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 6.8-ಇಂಚಿನ LTPO ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 6,500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಇದೆ.
40,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 (Oneplus Nord CE6) ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 33,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 6.78-ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 144 ಹರ್ಟ್ಝ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, IP65 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ (Realme 16 pro) ಬೆಲೆ 31,999 ರೂ.ಗಳಿಂದ 40,999 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ, 7,000 mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು IP69 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ, 40,999 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 128 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
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