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- ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 6 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್!
ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 6 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್!
ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ (Indian Smartphone) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 6 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 105% ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವೋ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.19): ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Smartphone Market) ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗಿನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q2 2026) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್' (Counterpoint Research) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ (Memory Chips) ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗಳನ್ನೇ (Older Phones) ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ 'ನಥಿಂಗ್' ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ 'ನಥಿಂಗ್' (Nothing) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 105% ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು (Annual Growth) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ 'ನಥಿಂಗ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದು (Main Sponsor) ಮತ್ತು 'ಫೋನ್ 4ಎ' (Phone 4a) ಸರಣಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ 'ವಿವೋ' (Vivo) ಕಂಪನಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸರಣಿಗಳಾದ ವೈ ಮತ್ತು ಟಿ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್' (Samsung) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ (Oppo) ಶೇ. 14ರಷ್ಟು ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶಿಯೋಮಿ (Xiaomi) ಮತ್ತು ಪೋಕೋ (Poco) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್
ಆ್ಯಪಲ್ (Apple) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಐಫೋನ್ 17 (iPhone 17) ಸರಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, 45,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (Premium Segment) ಗೂಗಲ್ (Google) ಶೇ. 68ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ?
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರಲಿದೆ (Under Pressure). ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 15,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ (Budget Smartphone) ವಿಭಾಗವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
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